Ώρα 18: 53. Κεντρικές Φυλακές, Πτέρυγα 4. 30χρονος Ε/κ κατάδικος εισέρχεται στο κελλί του 35χρονου Αιγύπτιου και προσπαθεί να τραβήξει έξω τον συγκρατούμενο του.

Ο 35χρονος Αιγύπτιος αντιδρά, λογομαχεί με τον 30χρονο Ελληνοκύπριο και ακολουθεί συμπλοκή.

Στην προσπάθεια αυτή του υπόπτου ο θανόντας αντέδρασε, λογομάχησε με τον ύποπτο και του επιτέθηκε με τα χέρια.

Ο ύποπτος κρατούσε στα χέρια του ένα αντισηπτικό σπρέι και ψέκασε προς το μέρος του θανόντα και ταυτόχρονα του επιτέθηκε και τον χτύπησε με μία γροθιά στο πρόσωπο.

Λίγα λεπτά μετά επεμβαίνουν για να τους χωρίσουν οι δεσμοφύλακες και οι συγκρατούμενοι τους.

Ο 35χρονος Αιγύπτιος μεταφέρεται έξω από το γραφείο των δεσμοφυλάκων.

Στις 18:58 το θύμα νιώθει αδιαθεσία και μπροστά στα μάτια των δεσμοφυλάκων λιποθυμά.

Στις 19:45, λήφθηκε πληροφορία ότι διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Έγκωμη, χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στις 20.02 οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Σύμφωνα με τον ανακριτή ο 30χρονος Ε/κ ανακρινόμενος προφορικά ανέφερε ότι λογομάχησε με τον θανόντα και ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο με γροθιά.

Εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής, η Σωτηρούλα Μιχαήλ αγόρευσε για την οκταήμερη κράτηση του υπόπτου ο οποίος αντιμετωπίζει το αδίκημα του φόνου εκ προ μελέτης με το δικαστήριο να εγκρίνει την προφυλάκιση του.

Ο νέος Υπ. Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής ανέφερε ότι «οι έρευνες στις Κεντρικές Φυλακές αναμένεται να καταδείξουν τα ακριβή αίτια του στυγερού εγκλήματος. Όσοι είναι στη φυλακή να έχουν ανθρώπινη αντιμετώπιση, αλλά να τηρούνται οι Νόμοι και οι αποφάσεις των δικαστηρίων».

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του κατάδικου δεν κατέδειξε τα ακριβή αίτια θανάτου του, με τους ιατροδικαστές να λαμβάνουν δείγματα για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 35χρονος Αιγύπτιος βαρυποινίτης, θύμα στην υπόθεση καταδικάστηκε για το φόνου γυναίκας το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 2021 σε χωράφι στη νεκρή ζώνη της Αθηένου.

Ο 30χρονος Ε/κ και φερόμενος θύτης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες καταδικάστηκε για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.