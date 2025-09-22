Σφοδρή πολιτική κόντρα ξέσπασε το Σαββατοκύριακο ανάμεσα σε ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ. Αφορμή για τον «χαρτοπόλεμο» υπήρξε η διαρροή στο διαδίκτυο της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που διαβίβασε ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ για ενίσχυση δράσεων κατά του αντισημιτισμού και της υποκίνησης μίσους στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ, σε έντονη ανακοίνωσή του, διερωτάται αν «κουμάντο στη χώρα κάνει το καθεστώς Νετανιάχου», καταγγέλλοντας «υποτακτική στάση» της κυβέρνησης και φίμωση της αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Ο ΔΗΣΥ απάντησε κατηγορώντας το ΑΚΕΛ για «ιδεολογικές εμμονές» και «επιλεκτική ευαισθησία», ενώ το κόμμα της Αριστεράς επανήλθε μιλώντας για «μαριονέττα του Νετανιάχου» και θέτοντας ζήτημα αξιοπρέπειας και κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Έντονη υπήρξε και η αντίδραση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μέσω του Ακελικού Προέδρου της Ανδρέα Βύρα, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν γίνονται δεκτές υποδείξεις από τρίτους φορείς ή ξένες χώρες, προσθέτοντας πως η θέση αυτή θα σταλεί και επισήμως στο Υπουργείο Εσωτερικών.



Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε και μέρος της σχετικής επιστολής του Ισραηλινού Υπουργού Διασποράς όπου καταγράφονται οι γεωγραφικές περιοχές στην Κύπρο και τα συνθήματα που θεωρούν αντισημιτικά και ζητούν την αφαίρεσή τους.







Ποιος είναι όμως ο Υπουργός Διασποράς του Ισραήλ Amichai Chikli, ποιες οι τοποθετήσεις του για Κύπρο, Τουρκία-Ερντογάν και ελλαδοτουρκικά; Ακολουθούν αναρτήσεις από το προφίλ του στο Χ.



16 Σεπτεμβρίου: «Λευτεριά στην κατεχόμενη Κύπρο»





31 Ιουλίου: - Τερμαρίστε στην βάρβαρη τουρκική κατοχή της βόρειας Κύπρου

21 Σεπεμβρίου - Ανάρητση για προκλήσεις Τουρκίας στο Αιγαίο



Ανάρτηση από το Terror Alarm - Η Τουρκία διεκδικεί πλέον τα μισά νησιά του Αιγαίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ελλάδα για παραβιάσεις του εναέριου χώρου και συγκέντρωση στρατευμάτων που παραπέμπουν σε προετοιμασία εισβολής. Η Αθήνα τονίζει ότι η κυριαρχία στο Αιγαίο πρέπει να γίνει σεβαστή και καλεί την Ευρώπη και το Ισραήλ να ανακόψουν άμεσα την τουρκική επιθετικότητα.





🚨🇬🇷🇹🇷 Turkey now claims half of the Aegean islands.

Greece expresses grave concern over Turkey’s airspace violations and troop buildup, suggesting preparations for an imminent invasion.

29 Αυγούστου - Ο άξονας του Κακού



