Ανακοίνωση σε έντονο ύφος εξέδωσε το ΑΚΕΛ, διερωτώμενο «εάν στην Κύπρο κάνει κουμάντο το καθεστώς Νετανιάχου».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρει ότι «η αποστολή εγκυκλίου από το διπλωματικό γραφείο του κ. Χριστοδουλίδη, για σβήσιμο συνθημάτων από τοίχους στην Κύπρο κατ' εντολήν του Ισραήλ, συνιστά ακόμα μια πράξη ντροπής αναφορικά με την στάση που τηρεί απέναντι στη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού λαού.

Η κυβέρνηση με την υποτακτική στάση απέναντι στο εγκληματικό καθεστώς Νετανιάχου εξελίσσεται σε μηχανισμό προπαγάνδας για τις βαρβαρότητες που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα. Η υπέρμετρη και επιλεκτική ευαισθησία της για την ρητορική μίσους δεν είναι τίποτα άλλο παρά πρόφαση για να σιγήσει κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η καταδίκη της γενοκτονίας, δεν είναι «αντισημιτισμός», είναι ηθική υποχρέωση.

Και τέλος ν' απαντήσει αν τελικά στη χώρα κουμάντο κάνει το καθεστώς Νετανιάχου».

Σχετικά ανάρτηση έκανε και η Κορίνα Δημητρίου: