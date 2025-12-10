Πτήση με προορισμό το Ισραήλ που αναχώρησε από την Κύπρο αναγκάστηκε να εκτραπεί και να διέλθει από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Αεροδρομίων του Ισραήλ (Israel Airports Authority – IAA).

Η πτήση βρισκόταν υπό τον έλεγχο της κυπριακής εναέριας κυκλοφορίας όταν ελήφθη η απόφαση για την εκτροπή της πορείας της, με αποκλειστικό κριτήριο την ασφάλεια των επιβατών. Η IAA διευκρίνισε ότι, μόλις το αεροσκάφος εξήλθε από τον λιβανικό εναέριο χώρο, η ευθύνη του ελέγχου μεταβιβάστηκε στις ισραηλινές αρχές εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως μετέδωσε πρώτο το ισραηλινό Channel 12, οι επιβάτες της πτήσης από τη Λάρνακα δεν είχαν ενημερωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή ότι το αεροσκάφος είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ασυνήθιστο, καθώς η είσοδος Ισραηλινών πολιτών στον Λίβανο απαγορεύεται, δεδομένου ότι οι δύο χώρες παραμένουν τυπικά σε κατάσταση πολέμου. Οι αρμόδιες αρχές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά για επιχειρησιακούς λόγους και για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

