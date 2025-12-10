Στο ερώτημα εάν επιβεβαιώθηκαν τα μηναλλάγια απάντησε ο Λεωνίδας Λεωνίδου.

Ο ειδικός στα μηναλλάγια μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι, σημείωσε ότι «οι προβλέψεις μου επιβεβαιώθηκαν κατά 90%. Είχα πει από τον Σεπτέμβριο ότι φέτος θα είχαμε μια πολύ καλύτερη χρονιά από τα τελευταία δύο χρόνια. Ευτυχώς επιβεβαιώνομαι. Είχα πέσει λιγάκι έξω, ειδικά τον Νοέμβριο και κάποιες μέρες του Οκτωβρίου. Είχα τα πρωτοβρόχια για 14 Οκτωβρίου αλλά ήρθαν στις 10».

Πρόσθεσε ότι «ο Νοέμβριος ήταν γενικά άνυδρος. Οι μέρες που είχα γραμμένες ήταν περίπου κοντά αλλά οι περιοχές και οι ποσότητες ήταν πολύ λίγες. Το 90% εκείνων των βροχών έπεσαν στη θάλασσα».

Δείτε το βίντεο:

Οι προβλέψεις:

Διαβάστε επίσης: Τι προβλέπουν τα μηναλλάγια για φέτος - Πότε θα μας «πνίξουν» οι βροχές (vid)