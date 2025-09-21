Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για την εγκύκλιο για τα αντισημιτικά συνθήματα.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε σχετικά με την τοποθέτηση του ΑΚΕΛ για το Ισραήλ.

Δεν μας ξενίζει η στάση του ΑΚΕΛ. Διαχρονικά επέλεγε να αντιμετωπίζει διεθνή ζητήματα με παρωπίδες και ιδεολογικές εμμονές. Με τον ίδιο τρόπο στήριζε άκριτα τη Σοβιετική Ένωση, καταδίκαζε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ, επιτίθετο στο ΝΑΤΟ χωρίς καμία διάθεση ρεαλιστικής αποτίμησης των συμφερόντων του τόπου μας.

Αναρωτιόμαστε: αν η επιστολή που επικαλείται σήμερα το ΑΚΕΛ προερχόταν από την παλαιστινιακή πλευρά για συνθήματα που στρέφονταν εναντίον τους, θα έβγαζε το κόμμα ανακοίνωση; Θα αντιδρούσε με την ίδια ευαισθησία;

Η επιλεκτική στάση και η ιδεολογική μονομέρεια του ΑΚΕΛ δεν βοηθούν ούτε στον εσωτερικό διάλογο, ούτε στη διεθνή εικόνα της χώρας μας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει σταθερά υπέρ μιας εξωτερικής πολιτικής που να στηρίζεται σε αρχές, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά και στη νηφαλιότητα και τον ρεαλισμό.

Η Κύπρος χρειάζεται υπεύθυνο πολιτικό λόγο και όχι δογματικές εμμονές του χθες».

Στη συνέχεια το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση σημείωσε ότι «μιλά από μόνο του το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ κατήγγειλε την κυβέρνηση και ενοχλήθηκε ο ΔΗΣΥ. Αλλά η ουσία βίσκεται αλλού. Οι νεκροί στη Γάζα ξεπέρασαν τις 60 χιλιάδες, ο πλανήτης ολόκληρος συγκλονίζεται από διαδηλώσεις ενάντια στη γενοκτονία, αλλά ο ΔΗΣΥ επιμένει να είναι θλιβερή μαριονέττα του Νετανιάχου.

Ας απαντήσει για λογαριασμό του Χριστοδουλίδη η Πινδάρου λοιπόν:

Αποδέχεται να εξευτελίζεται η Κύπρος με το να στέλνει ξένη κυβέρνηση εντολές στους Δήμους της χώρας μας; Δεν έχουν ούτε τον ελάχιστο σεβασμό για την αξιοπρέπεια του κράτους μας; Και με ποιο νόμο και ποια λογική, αποδέχονται την ισραηλινή προπαγάνδα ότι είναι «αντισημιτισμός» ένα γκράφιτι με τα σκοτωμένα παιδιά της Γάζας; Ότι είναι «αντισημιτισμός» η παλαιστινιακή σημαία και το αίτημα να τερματιστεί η γενοκτονία; Άραγε έχει και ο ΟΗΕ «ιδεολογικές παρωπίδες»; Τι χρωστούν τελικά στον φασίστα φονιά Νετανιάχου; Αν δεν γνοιάζονται για τα χιλιάδες δολοφονημένα παιδιά, ας ενδιαφερθούν για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της χώρας μας.

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι η φίμωση των Κυπρίων πολιτών που προωθεί η κυβέρνηση κατ’ απαίτηση του ισραηλινού καθεστώτος δεν θα περάσει».

«Το ΑΚΕΛ αποφεύγει να δώσει καθαρές απαντήσεις, διότι εδώ και δεκαετίες ασκεί εξωτερική πολιτική με ιδεολογικές παρωπίδες»

Ακολούθως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανήλθε με νέα απάντηση.

Όπως αναφέρει, «ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ότι, αντί να απαντήσει επί της ουσίας στα ερωτήματα που του υπέβαλε χθες ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ κατέφυγε και πάλι σε συνθήματα και αφορισμούς.

Είναι πλέον σαφές ότι το ΑΚΕΛ αποφεύγει να δώσει καθαρές απαντήσεις, διότι εδώ και δεκαετίες ασκεί εξωτερική πολιτική με ιδεολογικές παρωπίδες, μακριά από τις πραγματικότητες και τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου.

Η προσκόλληση του ΑΚΕΛ σε μονοδιάστατες και ακραίες τοποθετήσεις δεν προσφέρει τίποτα στην πατρίδα μας. Αντίθετα, εκθέτει τη χώρα και υπονομεύει την προσπάθεια να διατηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία τον ρόλο μιας αξιόπιστης και υπεύθυνης δύναμης στην περιοχή και στην Ευρώπη. Ο κυπριακός λαός αξίζει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με νηφαλιότητα την αξιοπιστία της Κύπρου και το συμφέρον του λαού μας».

