Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε η συζήτηση γύρω από τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου μετά το επίμαχο podcast του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου.

Πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, κόμματα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκαν για το ζήτημα , ενώ το θέμα συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις.

Αρχικά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέρτησε μια φωτογραφία της επικήρυξης του Αυξεντίου, συνοδευόμενη από τη φράση ««Στην εσχάτην ανάγκη θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν».

Από πλευράς κομμάτων, το ΔΗΣΥ έγραψε σε ανακοίνωση ότι «η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας, δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα.

Ο ισχυρισμός σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτοκτόνησε ή πυροβολήθηκε από συναγωνιστή του, συνιστά ύβρη και προσπάθεια βεβήλωσης της θυσίας του ήρωα.

Ούτε η ακόρεστη δίψα για δημοσιότητα του επικίνδυνου πολιτικού των σόσιαλ μίντια, ούτε η δήθεν «ιστορική αλήθεια» αριστερών φρονημάτων μπορούν να αιτιολογήσουν την αμαύρωση της υπερκόσμιας λάμψης της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου θα παραμείνει αιώνιος φάρος αγωνιστικότητας, αυταπάρνησης και ύψιστης αρετής. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ να αλλοιωθεί το μεγαλείο της θυσίας του, όπως και το μεγαλείο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας, δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα ούτε και μπορεί να διακωμωδείται με οποιοδήποτε τρόπο για προσωπικό ή άλλο όφελος».

Ακολούθησε ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε ότι «

Το Κουμμουνιστικό Κόμμα Κύπρου μετονομάστηκε στην εξέλιξη του χρόνου σε ΑΚΕΛ σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από το άρρωστο του παρελθόν. Παρόλα αυτά επί της ουσίας παραμένει το ίδιο.

Τα έμψυχα ή άψυχα παρακλάδια του, με ψεύδη και φαντασιώσεις προσπαθούν να σπιλώσουν τον πιο ένδοξο αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού και τους ίδιους τους ήρωες που με τη θυσία τους αποτελούν παντοτινό παράδειγμα για όσους πιστεύουν στο Θεό και το Ελληνικό Έθνος.

Τολμούν οι «κύριοι» αυτοί να πιάνουν στο στόμα τους μεγαθήρια του Έθνους, όπως είναι ο Στρατηγός Διγενής και ο Σταυραετός του Μαχαίρα, προσπαθώντας να μειώσουν το μεγαλείο τους.

Είναι τόσο μικροί που δεν αντιλαμβάνονται πως μόνο γέλωτα προκαλούν οι αναφορές τους. Έρχονται όμως ταυτόχρονα να μας υπενθυμίσουν πως ανάμεσα μας πάντοτε υπήρχαν και δυστυχώς πάντοτε θα υπάρχουν, δοσίλογοι.

Ο Κυπριακός Ελληνισμός θα τιμά αιώνια τους ήρωες του Έθνους και θα καταδικάζει σύσσωμος αυτές τις ανεκδιήγητες συμπεριφορές».

Σε διαφορετικό ύφος, το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι «ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι αξεπέραστο σύμβολο αυτοθυσίας και ηρωισμού της πατρίδας μας στον αντιαποικιακό αγώνα. Αυτό ακριβώς τονισε υπό την ιδιότητα του ως ιστορικός ερευνητής ο Μιχάλης Μιχαήλ, για όποιον άκουσε τη σχετική συζήτηση και δεν παρασύρθηκε από τις παραπλανητικές ανακοινώσεις κομμάτων. Ειδικότερα, ανέφερε αυτολεξεί: «…Η σημασία είναι το αν εκάηκε ή όχι ζωντανός ή ότι έμεινε μέσα;…Αν ήσουν εσύ ή εγώ ήταν να μείνουμε μέσα; Μόλις εθωρούσαμε την πεζίνα εν θα επετασσούμασταν έξω;… Εν δαμαί το μεγαλείο. Το ότι έμεινε μέσα όχι το πως εσκοτώθηκε…»

Είναι φανερο ότι ορισμένοι κατασκευάζουν σκιάχτρα για να τα πολεμούν μόνοι τους και να πωλούν ανέξοδο πατριωτισμό.

Για την Ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι όταν οι Βρετανοί αποικιοκράτες καταζητούσαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου, η μόνη εφημερίδα που αρνήθηκε να δημοσιεύσει την προκήρυξη ήταν η εφημερίδα του ΑΚΕΛ. Αυτά προς διευκρίνιση τι εστί πατριωτισμός και τι πατριδοκαπηλία».

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, τα οποία εξέδωσαν εκ νέου ανακοινώσεις.

Ο ΔΗΣΥ απάντησε ότι «το ΑΚΕΛ αντί να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του, δίνει κάλυψη στο στέλεχός του, που ουσιαστικά υιοθετεί το αφήγημα των Άγγλων της τότε εποχής και βεβηλώνει τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Επαναλαμβάνουμε ότι η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας και δεν μπορεί να παραχαράσσεται από τα αριστερά ανοητολογήματα.

Ασφαλώς και είναι τεράστιας σημασίας ο τρόπος της θυσίας του ήρωα. Δεν αποδεχόμαστε και δεν θα επιτρέψουμε να αφήνεται η παραμικρή κηλίδα ή υπόνοια.

Για την …ιστορία το ΑΚΕΛ δεν στήριξε, κατ’ ακρίβειαν διαφώνησε και κατ’ ουσίαν υπέσκαψε τον πιο λαμπρό αγώνα του κυπριακού ελληνισμού.

Ας μην ξύνει άλλο τις πληγές.

Ας απαντήσουν μόνο αυτό: Παραδέχονται το ιστορικό τους λάθος;».

Από πλευράς του το ΕΛΑΜ επεσήμανε ότι «το ΑΚΕΛ υπερασπίζεται αυτόν που προσπαθεί να παραχαράξει την ιστορία της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου και να υποβαθμίσει το μεγαλείο της. Δεν απαντά όμως. Συμφωνεί με την τοποθέτησή του; Εάν όχι, θα προχωρήσει στη διαγραφή του;

Η θυσία του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ δεν επιδέχεται «ιστορικές ερμηνείες». Ο Αυξεντίου κάηκε ζωντανός αρνούμενος να παραδοθεί και με τον Αγώνα του έμεινε στην Ιστορία ως σύμβολο ανδρείας και αυτοθυσίας.

Είναι γνωστή η θέση του ΑΚΕΛ για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και ακόμα πιο γνωστό ότι η ηγεσία του στάθηκε απέναντί στον πιο ένδοξο αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου. Καθόλου τυχαία η αναφορά του 1ου Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Πλουτή Σέρβα που σημειώνει ότι “το ΑΚΕΛ από δικό του λάθος όσα και αν είναι τα δικαιολογητικά, έμεινε έξω από τον ένοπλο αγώνα”.

Η εφημερίδα του ΑΚΕΛ, που επικαλείται στην ανακοίνωσή του, δεν είναι άλλωστε αυτή που αποκαλούσε ως τραμπούκους, βαρελότους και ψευτοδιγενήδες τους Αγωνιστές;

Η συστηματική προσπάθεια παραχάραξης του Αγώνα της ΕΟΚΑ και της Ελληνικότητας αυτού του τόπου δεν είναι κάτι καινούργιο. Κορυφώθηκε με τον κατάπτυστο νόμο Ακκιντζί που προώθησαν και ψήφισαν στη Βουλή ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

Οποίοι προσπαθούν να διαγράψουν την Ελληνική Ιστορία της Κύπρου θα βρουν απέναντι τους το ΕΛΑΜ, να τους υπενθυμίζει ότι αυτή χαράχτηκε με χρυσά και ανεξίτηλα γράμματα στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στον Μαχαιρά, στον Αχυρώνα, στα Φυλακισμένα Μνήματα και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

