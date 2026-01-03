Για ακόμη μία φορά, οι οδηγοί στην Κύπρο έγιναν μάρτυρες ενός γνώριμου πλέον σκηνικού στους δρόμους του νησιού, καθώς νέο περιστατικό σοβαρού τροχαίου δημοσιοποίησε σε ανάρτηση του το RoadReportCY.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου στον Άγιο Δομέτιο, στη Λευκωσία, βάσει πληροφοριών από το RoadReportCY.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας οδηγός που βρισκόταν στο σημείο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι εικόνες από το συμβάν αποτυπώνουν μια σφοδρή σύγκρουση σε κατοικημένη περιοχή, με τουλάχιστον δύο οχήματα να εμπλέκονται. Το ένα όχημα φαίνεται να έχει ανέβει πάνω στο άλλο πριν ακινητοποιηθούν, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο.



Όπως φαίνεται από τις συντρίμμια είναι διασκορπισμένα στο οδόστρωμα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Τα οχήματα διακρίνονται να αποκλείουν τμήμα του δρόμου, ενώ κατεστραμμένα εξαρτήματα βρίσκονται στην άσφαλτο. Το RoadReportCY κάνει λόγο για πιθανή απώλεια ελέγχου ή έντονη σύγκρουση πριν την τελική ακινητοποίηση των οχημάτων. Παρά το μέγεθος των ζημιών, οι επιβαίνοντες φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους.



Δείτε εικόνες από το σημείο:













