Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, με αφορμή πρόσφατες τοποθετήσεις και κομματικές αντιπαραθέσεις.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι αξεπέραστο σύμβολο αυτοθυσίας και ηρωισμού της πατρίδας μας στον αντιαποικιακό αγώνα. Αυτό ακριβώς τόνισε υπό την ιδιότητα του ως ιστορικός ερευνητής ο Μιχάλης Μιχαήλ, για όποιον άκουσε τη σχετική συζήτηση και δεν παρασύρθηκε από τις παραπλανητικές ανακοινώσεις κομμάτων. Ειδικότερα, ανέφερε αυτολεξεί: «…Η σημασία είναι το αν εκάηκε ή όχι ζωντανός ή ότι έμεινε μέσα;…Αν ήσουν εσύ ή εγώ ήταν να μείνουμε μέσα; Μόλις εθωρούσαμε την πεζίνα εν θα επετασσούμασταν έξω;… Εν δαμαί το μεγαλείο. Το ότι έμεινε μέσα όχι το πως εσκοτώθηκε…»

Είναι φανερό ότι ορισμένοι κατασκευάζουν σκιάχτρα για να τα πολεμούν μόνοι τους και να πωλούν ανέξοδο πατριωτισμό.

Για την Ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι όταν οι Βρετανοί αποικιοκράτες καταζητούσαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου, η μόνη εφημερίδα που αρνήθηκε να δημοσιεύσει την προκήρυξη ήταν η εφημερίδα του ΑΚΕΛ. Αυτά προς διευκρίνιση τι εστί πατριωτισμός και τι πατριδοκαπηλία.

