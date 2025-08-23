Η αναζωπύρωση της συζήτησης για τις συνθήκες θανάτου του Γρηγόρη Αυξεντίου έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Ορισμένοι ισχυρίζονται πως είτε αυτοκτόνησε είτε εκτελέστηκε από συναγωνιστή του, επικαλούμενοι το διαμπερές τραύμα στο κεφάλι που εντοπίστηκε στην ιατροδικαστική εξέταση του 1957.

ΔΗΣΥ

- η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας, δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα

Ο ισχυρισμός σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτοκτόνησε ή πυροβολήθηκε από συναγωνιστή του, συνιστά ύβρη και προσπάθεια βεβήλωσης της θυσίας του ήρωα.

Ούτε η ακόρεστη δίψα για δημοσιότητα του επικίνδυνου πολιτικού των σόσιαλ μίντια, ούτε η δήθεν «ιστορική αλήθεια» αριστερών φρονημάτων μπορούν να αιτιολογήσουν την αμαύρωση της υπερκόσμιας λάμψης της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου θα παραμείνει αιώνιος φάρος αγωνιστικότητας, αυταπάρνησης και ύψιστης αρετής. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ να αλλοιωθεί το μεγαλείο της θυσίας του, όπως και το μεγαλείο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας, δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα ούτε και μπορεί να διακωμωδείται με οποιοδήποτε τρόπο για προσωπικό ή άλλο όφελος.

ΕΛΑΜ

Το Κουμμουνιστικό Κόμμα Κύπρου μετονομάστηκε στην εξέλιξη του χρόνου σε ΑΚΕΛ σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από το άρρωστο του παρελθόν. Παρόλα αυτά επί της ουσίας παραμένει το ίδιο.

Τα έμψυχα ή άψυχα παρακλάδια του, με ψεύδη και φαντασιώσεις προσπαθούν να σπιλώσουν τον πιο ένδοξο αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού και τους ίδιους τους ήρωες που με τη θυσία τους αποτελούν παντοτινό παράδειγμα για όσους πιστεύουν στο Θεό και το Ελληνικό Έθνος.

Τολμούν οι «κύριοι» αυτοί να πιάνουν στο στόμα τους μεγαθήρια του Έθνους, όπως είναι ο Στρατηγός Διγενής και ο Σταυραετός του Μαχαίρα, προσπαθώντας να μειώσουν το μεγαλείο τους.

Είναι τόσο μικροί που δεν αντιλαμβάνονται πως μόνο γέλωτα προκαλούν οι αναφορές τους. Έρχονται όμως ταυτόχρονα να μας υπενθυμίσουν πως ανάμεσα μας πάντοτε υπήρχαν και δυστυχώς πάντοτε θα υπάρχουν, δοσίλογοι.

Ο Κυπριακός Ελληνισμός θα τιμά αιώνια τους ήρωες του Έθνους και θα καταδικάζει σύσσωμος αυτές τις ανεκδιήγητες συμπεριφορές.

Δόξα και τιμή στον Γρίβα Διγενή!

Δόξα και τιμή στον Γρηγόρη Αυξεντίου!

Δόξα και τιμή στην ΕΟΚΑ!

Ζήτω η Κύπρος!

Ζήτω η Ελλάδα!

Ζήτω το Έθνος!