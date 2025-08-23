Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ, απαντώντας στο ΑΚΕΛ για τη συζήτηση γύρω από τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, μετά το podcast του ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου.

Στην ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι «το ΑΚΕΛ αντί να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του, δίνει κάλυψη στο στέλεχός του, που ουσιαστικά υιοθετεί το αφήγημα των Άγγλων της τότε εποχής και βεβηλώνει τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Επαναλαμβάνουμε ότι η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας και δεν μπορεί να παραχαράσσεται από τα αριστερά ανοητολογήματα.

Ασφαλώς και είναι τεράστιας σημασίας ο τρόπος της θυσίας του ήρωα. Δεν αποδεχόμαστε και δεν θα επιτρέψουμε να αφήνεται η παραμικρή κηλίδα ή υπόνοια.

Για την …ιστορία το ΑΚΕΛ δεν στήριξε, κατ’ ακρίβειαν διαφώνησε και κατ’ ουσίαν υπέσκαψε τον πιο λαμπρό αγώνα του κυπριακού ελληνισμού.

Ας μην ξύνει άλλο τις πληγές.

Ας απαντήσουν μόνο αυτό: Παραδέχονται το ιστορικό τους λάθος;».

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι αξεπέραστο σύμβολο αυτοθυσίας και ηρωισμού της πατρίδας μας στον αντιαποικιακό αγώνα. Αυτό ακριβώς τονισε υπό την ιδιότητα του ως ιστορικός ερευνητής ο Μιχάλης Μιχαήλ, για όποιον άκουσε τη σχετική συζήτηση και δεν παρασύρθηκε από τις παραπλανητικές ανακοινώσεις κομμάτων. Ειδικότερα, ανέφερε αυτολεξεί: «…Η σημασία είναι το αν εκάηκε ή όχι ζωντανός ή ότι έμεινε μέσα;…Αν ήσουν εσύ ή εγώ ήταν να μείνουμε μέσα; Μόλις εθωρούσαμε την πεζίνα εν θα επετασσούμασταν έξω;… Εν δαμαί το μεγαλείο. Το ότι έμεινε μέσα όχι το πως εσκοτώθηκε…»

Είναι φανερο ότι ορισμένοι κατασκευάζουν σκιάχτρα για να τα πολεμούν μόνοι τους και να πωλούν ανέξοδο πατριωτισμό.

Για την Ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι όταν οι Βρετανοί αποικιοκράτες καταζητούσαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου, η μόνη εφημερίδα που αρνήθηκε να δημοσιεύσει την προκήρυξη ήταν η εφημερίδα του ΑΚΕΛ. Αυτά προς διευκρίνιση τι εστί πατριωτισμός και τι πατριδοκαπηλία.

Διαβάστε επίσης: Αντιδράσεις κομμάτων για αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από θάνατο Αυξεντίου