Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά το περιστατικό με το πλοίο υπό κυπριακή σημαία που δέχτηκε χτυπήματα στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

Πρόκειται για το πλοίο υπό κυπριακή σημαία M/V GFS Galaxy, το οποίο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, δέχτηκε ιρανικά πυρά, όταν έπλεε περίπου εννιά ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ.

Ερωτηθείς σε σχέση με το περιστατικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι "το περιστατικό διερευνάται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις".

Όπως σημείωσε, τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που εξακολουθεί να αγνοείται. Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι.

"Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες των χθεσινοβραδινών πολεμικών επιχειρήσεων", επεσήμανε.



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Πηγή: ΚΥΠΕ