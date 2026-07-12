Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στις 11 Ιουλίου έναν τρίτο γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν μέσα σε αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας τις ιρανικές δυνάμεις υπόλογες για την επίθεση σε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν ένα δεύτερο πλοίο στο Στενό του Ορμούζ και ότι στόχευσαν την αμερικανική στρατηγική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και την εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβείας, τα οποία εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν από χερσαίες και θαλάσσιες βάσεις, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πολεμικά πλοία. Στους στόχους περιλαμβάνονταν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Κατά τη διάρκεια τριών νυχτών πληγμάτων αυτή την εβδομάδα, η CENTCOM έπληξε περισσότερους από 300 στόχους, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή, με σκοπό να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από το Στενό, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση. Η διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζεται, τονίζει η CENTCOM. «Από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση της επιτυχούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω του Ορμούζ».

Το Ιράν κλείνει το Στενό του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας»



Στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας» ή -όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν- «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή» προχώρησε νωρίτερα η Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική «επιθετική ενέργεια» σε συνέχεια του κλεισίματος του Στενού θα προκαλέσει «σκληρή απάντηση», ενώ απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν νέες αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κατά ακόμη ενός πλοίου, το οποίο χαρακτήρισαν «παραβάτη», καθώς -σύμφωνα με τους ίδιους- είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του και είχε παρεκκλίνει από τη διαδρομή που εγκρίνει η Τεχεράνη.

Άμεση απάντηση από τις ΗΠΑ



Παρά τις απειλές της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα σειρά πληγμάτων κατά του Ιράν. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τον «τρίτο γύρο επιθέσεων αυτή την εβδομάδα», μετά την «απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και των σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο».





At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

«Κακή επιλογή»



«Στο Ιράν δόθηκε για ακόμη μία φορά η ευκαιρία να αποδείξει ότι τηρεί το Μνημόνιο Κατανόησης, αφού είχε ήδη κληθεί να λογοδοτήσει για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, όμως απέτυχε εκ νέου», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στο Στενό του Ορμούζ, και «τώρα πληρώνει» το τίμημα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.





Πηγή: skai.gr