Συγκλονισμό προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το τρίχρονο αγοράκι από τη Βρετανία, το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου, ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού είχαν εξέλθει από τα δωμάτιά τους και κατευθύνονταν προς τον ανελκυστήρα, προκειμένου να μεταβούν για δείπνο.

Ενώ ανέμεναν την άφιξη του ανελκυστήρα στον τέταρτο όροφο, ο πατέρας κρατούσε στην αγκαλιά του το παιδί και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπαιζε μαζί του.

Δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν υπήρχε διπλό παράθυρο, μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων και ύψους περίπου 1,20 μέτρου. Το παιδί φέρεται να γλίστρησε από την αγκαλιά του πατέρα και να βρέθηκε στο κενό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας φαίνεται να μην είχε αντιληφθεί πως το ένα από τα δύο τμήματα του παραθύρου ήταν ανοικτό.

Το τρίχρονο αγοράκι έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν με ακρίβεια όλες οι συνθήκες της τραγωδίας, ενώ ο πατέρας συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

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