Στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής μετά από πτώση από παράθυρο δωματίου ξενοδοχειακής μονάδας στην Πάφο, προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Πρόκειται για οικογένεια από τη Βρετανία, η οποία βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το παιδί έπεσε από παράθυρο δωματίου στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πτώση από μπαλκόνι, ωστόσο στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι η πτώση σημειώθηκε από παράθυρο.

Το τρίχρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μαζί με την οικογένεια στην Κύπρο βρισκόταν και το δεύτερο παιδί του ζευγαριού, ένα κοριτσάκι.

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Ο 37χρονος πατέρας συνελήφθη γύρω στις 10:15 το βράδυ της Κυριακής και τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράλειψη εκπλήρωσης καθήκοντος από πρόσωπο που είχε την ευθύνη του παιδιού, καθώς και παράλειψη παροχής της αναγκαίας φροντίδας σε ανήλικο.

Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του τρίχρονου στο Νεκροτομείο Λευκωσίας. Η διαδικασία θα διενεργηθεί από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτσα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αποφεύγουν προς το παρόν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.