Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε ξενοδοχείο της Πάφου, με θύμα ένα αγοράκι ηλικίας μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 6 το απόγευμα σήμερα τρίχρονο αγόρι έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε με τους Βρετανούς γονείς του μαζί με άλλο ένα μικρό κοριτσάκι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου, παρά τις προσπάθειες των επί καθήκοντι ιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο ξενοδοχείο και άρχισαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από τους γονείς και άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

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