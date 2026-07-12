Ένας Ινδός υπήκοος αγνοείται ύστερα από επίθεση στο εμπορικό πλοίο GFS Galaxy ανοιχτά της ακτής του Ομάν νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της χώρας.

"Από τους 11 Ινδούς υπηκόους στο πλοίο, 10 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ένας Ινδός Υπήκοος φέρεται ως αγνοούμενος", πρόσθεσε το υπουργείο, καταδικάζοντας παράλληλα την επίθεση.

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν στη συνεχιζόμενη επιχείρηση ερευνών και διάσωσης, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε πλοίο, το οποίο, όπως σημείωσε, ταξίδευε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ