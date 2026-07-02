Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας παρουσιάστηκε ο πατέρας των παιδιών που έχασαν την ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητο στη Ξυλοφάγου. O 30χρόνος ο οποίος κατηγορείτε για δύο αδικήματα πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης πράξης θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης στις 16 Ιουλίου. Το δικαστήριο επικαλέστηκε τον κίνδυνος φυγοδικίας και την σοβαρότητα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο πατέρας φέρεται να σχόλασε από την εργασία του και αντί να επιστρέψει στην οικία του πήγε να αγοράσει αλκοόλ.

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Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέφερε ότι εάν είχε επιστρέψει στο σπίτι, η τραγωδία ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί. Η δικηγόρος υπεράσπισης, απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά δεν ήταν χωρίς επίβλεψη, καθώς στον χώρο βρισκόταν ο αδελφός του κατηγορουμένου.

Απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς περί φυγοδικίας, σημειώνοντας πως ο πατέρας ζει μια τραγωδία. «Οι κατηγορούσα αρχή ζήτησε την προφυλάκιση του εντολέα μου φέραμε ένσταση και το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί δεσμοί με την Αστυνομία των βάσεων γι’ αυτό αποφασίστηκε η κράτηση όπου θα επιληφθεί από ανώτατο δικαστή που θα έρθει από την Αγγλία».

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Σύμφωνα με την Αντριάνα Κλαιδή, ο πατέρας είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς δεν θα παραστεί στην κηδεία στη Βουλγαρία. Σημειώνεται ότι στο βίντεο καταγράφεται γύρω στις 12:10 τα παιδιά να παίζουν έξω από το όχημα και να προσπαθούν να εισέλθουν σε αυτό.

Μετά από περίπου δύο ώρες τα παιδιά καταγράφονται και πάλι να παίζουν, αυτή τη φορά εντός του μοιραίου οχήματος, ενώ τα παιδιά εντόπισε αναίσθητα η μητριά τους μετά τις 5:30 το απόγευμα.

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