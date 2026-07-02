Παραμένει υπό κράτηση μέχρι της 16 Ιουλίου ο πατέρας των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στο Ξυλοφάγου. Σήμερα παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων στην Δεκέλεια όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚYΠΕ η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, κ. Ανδριάνα Κλαΐδη, «εντός της ημέρας θα υποβάλει αίτημα στο να επιτραπεί στον κατηγορούμενο, η έξοδος του, από τις Βρετανικές Βάσεις και από την Κύπρο, για να συνοδεύσει τις σορούς των δυο του παιδιών του και να παραστεί στην κηδεία τους».

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο πατέρας των δύο άτυχων παιδιών είναι πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης κατά παράβαση του άρθρου 2010 του ποινικού κώδικα.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες ο πατέρας κατηγορείται ότι «προκάλεσε τον θάνατο των δύο ανήλικων τέκνων του στις 28 Ιουνίου 2026 εντός των Βρετανικών Βάσεων. Η πράξη αυτή είχε ως συνέπεια την πρόκληση θανάτου των δύο ανηλίκων τέκνων του».

Με βάσει το κατηγορητήριο φαίνεται ότι η κατηγορούσα Αρχή δεν προωθεί τα αδικήματα βάσει του κεφαλαίου 352 του περί Παίδων Νόμου που αφορά την σκληρότητα, αλλά την αμέλεια εναντίον ανηλίκων τέκνων κάτω των 16 ετών, ενώ είχε την φροντίδα τους, τα εγκατέλειψε.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 4 χρόνια ή σε χρηματική ποινή 2.500 λίρες για κάθε αδίκημα ή συνδυασμός των δύο ποινών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κλειστό σύστημα βιντεοπαρακολούθησης φαίνονται τα δυο παιδάκια στις 12:10 να παίζουν εκτός αυτοκινήτου και να προσπαθούν να εισέλθουν εντός του οχήματος. Στην συνέχεια φαίνονται εντός του οχήματος να παίζουν ενώ στις 17:30 το απόγευμα εντοπίστηκαν από την μητριά τους, εντός του οχήματος, νεκρά.

Η δικηγόρος του κατηγορούμενου έφερε ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής ο πελάτης της να παραμείνει υπό κράτηση και εισηγήθηκε όπως του επιβληθούν περιοριστικοί όροι όπως για παράδειγμα να καταβάλει χρηματικό ποσό ως εγγύηση, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται μία φορά την ημέρα στον Αστυνομικό Σταθμό των Βρετανικών Βάσεων.

Η δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε πως ο πελάτης της έχει λευκό ποινικό μητρώο, πως έχει δεσμούς με την Κύπρο αφού ζει εδώ τους τελευταίους 16 μήνες, εργάζεται και είναι και ορισμένοι εκ των συγγενών του εδώ.

Ο Δικαστής χαρακτήρισε μικρό το χρηματικό ποσό που εισηγήθηκε η Συνήγορος Υπεράσπισης του κατηγορούμενου σε σχέση με την σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο πελάτης της.

Ο Δικαστής έλαβε σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο ο κατηγορούμενος να φυγοδικήσει λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών που αντιμετωπίζει και στην περίπτωση που διαφύγει θα είναι δύσκολο μετά να εντοπιστεί και να επιστρέψει πίσω.

Σε δήλωση της η κ. Κλαΐδη ανέφερε ότι «σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας. Καταχωρήθηκε η υπόθεση εναντίον του εντολέα μου, ο οποίος αντιμετωπίζει δυο κατηγορίες που αφορούν πρόκληση θανάτου ένεκα αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης».

«Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε την προφυλάκιση του εντολέα μου μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Έφερα ένσταση. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει ικανοποιητικούς δεσμούς με τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας, γι’ αυτό τον λόγο αποφάσισε την κράτηση του μέχρι την επόμενη δικάσιμο η οποία ορίστηκε για τις 16 Ιουλίου στις 900 το πρωί όπου την υπόθεση θα επιληφθεί Ανώτερος Δικαστής ο οποίος θα έρθει από την Αγγλία», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πως είναι η κατάσταση του πελάτη της, η κ. Κλαΐδη ανέφερε πως «είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δυστυχώς ένεκα αυτής της απόφασης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Βουλγαρία για να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του».

Σημειώνεται ότι η σύντροφός του πατέρα των δύο παιδιών αφέθηκε ελεύθερη χθες χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες και χωρίς να της επιβληθούν οποιοιδήποτε περιοριστικοί όροι.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έχει αναφέρει πως, «καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της τραγωδίας, ούτε για την αιτία θανάτου των παιδιών ή τις διαδικασίες που αφορούν την παράδοση των σορών και την κηδεία τους».

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι τα έξοδα μεταφοράς των δύο σορών στη Βουλγαρία θα αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία.