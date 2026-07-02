Ενώπιον Δικαστηρίου παρουσιάστηκε εκ νέου σήμερα ο πατέρας των παιδιών που βρήκαν τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή μέσα σε όχημα στην Ξυλοφάγου.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές Βάσεις, μετά τη λήξη της περιόδου προσωποκράτησής του για σκοπούς περαιτέρω αστυνομικών ερευνών, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους έχει πλέον κατηγορηθεί για πρόκληση θανάτου λόγω απερίσκεπτης πράξης.

Το Δικαστήριο διέταξε την κράτησή του μέχρι την ορισθείσα δικάσιμο, στις 16 Ιουλίου, στις 9:00 π.μ.

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