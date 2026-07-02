Με αφορμή την τραγωδία στο Ξυλοφάγου, όπου δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, ο δρ. Ανδρέας Τζιρκαλλής ξεκαθάρισε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν είναι κατασκευασμένα ώστε να παγιδεύουν τους επιβάτες τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού σε σχέση με τους μηχανισμούς κλειδώματος των οχημάτων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο δρ. Τζιρκαλλής ανέφερε ότι, όταν ένα όχημα λειτουργεί φυσιολογικά και δεν παρουσιάζει μηχανική βλάβη, υπάρχουν τρόποι διαφυγής από το εσωτερικό του, ανάλογα με την τεχνολογία και τον τρόπο κλειδώματος που διαθέτει. Όπως είπε, κάθε οδηγός αλλά και οι επιβάτες, ιδιαίτερα τα παιδιά που χρησιμοποιούν το όχημα, θα πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες και να εξέλθουν από αυτό.

Αναφερόμενος στο σύστημα «deadlock», εξήγησε ότι πρόκειται για ειδική λειτουργία ασφαλείας που ενεργοποιείται αποκλειστικά μέσω του τηλεχειριστηρίου, όταν ο οδηγός έχει ήδη απομακρυνθεί από το όχημα, με σκοπό να αποτρέψει παραβιάσεις ή κλοπές. Διευκρίνισε ότι το σύστημα αυτό δεν ενεργοποιείται από τους διακόπτες κλειδώματος στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και δεν έχει σχεδιαστεί για να παγιδεύει επιβάτες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στα νεότερης τεχνολογίας οχήματα υπάρχουν αισθητήρες που ανιχνεύουν την παρουσία ατόμων στην καμπίνα, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να μην επιτρέπεται καν η ενεργοποίηση του διπλού κλειδώματος όταν βρίσκεται κάποιος στο εσωτερικό. Αντίθετα, στα παλαιότερα μοντέλα οι δυνατότητες διαφέρουν, καθώς ανάλογα με τον κατασκευαστή μπορεί να ανοίγουν όλες ή μόνο ορισμένες πόρτες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη γνώση του τρόπου λειτουργίας κάθε οχήματος.

Ο δρ. Τζιρκαλλής αναφέρθηκε και στο σύστημα ασφάλειας παιδιών (child lock), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μηχανισμό που αποτρέπει τα παιδιά από το να ανοίξουν τις πίσω πόρτες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και δεν πρέπει να συγχέεται με ενδεχόμενο εγκλωβισμό σε έκτακτες συνθήκες.

Ερωτηθείς κατά πόσο θα έπρεπε όλα τα οχήματα να διαθέτουν ειδικό σφυράκι θραύσης κρυστάλλων, όπως συμβαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, απάντησε ότι πρόκειται για χρήσιμο εξοπλισμό, ο οποίος όμως δεν είναι εύκολος στη χρήση χωρίς προηγούμενη εξοικείωση. Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα εργαλεία διαθέτουν συνήθως και κόφτη ζώνης ασφαλείας και προορίζονται κυρίως για περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων ή πυρκαγιάς.

Τόνισε, ωστόσο, ότι σε ένα όχημα που λειτουργεί κανονικά η ψυχραιμία είναι σημαντικότερη από την ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου, καθώς ο επιβάτης θα πρέπει πρώτα να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τις πόρτες ή τα παράθυρα για να εξέλθει με ασφάλεια.

Κλείνοντας, ο δρ. Τζιρκαλλής υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας των οδηγών, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και γνώσης. Όπως είπε, η ύπαρξη βασικών μέσων, όπως πυροσβεστήρας και φαρμακείο, σε συνδυασμό με την εξοικείωση με τα συστήματα του οχήματος, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έστω κι αν η πιθανότητα να συμβεί είναι μικρή.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν χώρο για παιχνίδι ούτε μέσο εκτόνωσης μέσω επικίνδυνης οδήγησης. Αντίθετα, όπως ανέφερε, πρόκειται για μέσα μεταφοράς που προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας όταν χρησιμοποιούνται σωστά και με υπευθυνότητα.

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