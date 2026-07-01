Στο επίκεντρο των ερευνών συνεχίζει να βρίσκεται το μοιραίο όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν νεκρά τα δύο άτυχα παιδιά από τη Βουλγαρία στη Ξυλοφάγου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», το μοιραίο όχημα εξετάστηκε χθες από εμπειρογνώμονες από την αντιπροσωπία των αυτοκινήτων, που έσπευσαν από τη Λευκωσία.

Στο όχημα εντοπίστηκε βλάβη στη πίσω πόρτα η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Από την συγκεκριμένη πόρτα φέρεται να εισήλθαν τα δύο άτυχα αδέλφια. Αργότερα, εγκλωβίστηκαν στο όχημα, καθώς ενεργοποιήθηκε η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανοίξουν την πόρτα από μέσα. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών και επιστημονικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου.

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Στην Κύπρο αναμένεται να φτάσει ο θείος των δύο ανηλίκων προκειμένου να διευθετήσει τις διαδικασίες ώστε η ταφή των παιδιών να γίνει στη Βουλγαρία.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση για τη συγκέντρωση χρηματικής βοήθειας για την μεταφορά των αδικοχαμένων παιδιών στην πατρίδα τους.

Σε ανακοίνωσή του οι Βρετανικές Βάσεις ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ο πατέρας αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια την Τετάρτη, 2 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι, καθώς οι ανακρίσεις συνεχίζονται, δεν είναι σε θέση να σχολιάσουν περαιτέρω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο παιδιά, ούτε να γνωστοποιήσουν την αιτία θανάτου. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των σορών στην οικογένεια ή τις λεπτομέρειες της κηδείας.

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