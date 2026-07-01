Οι Αστυνομικές Αρχές των Βρετανικών Βάσεων ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες για τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται, ο πατέρας των παιδιών αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια την Τετάρτη, 2 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη νωρίτερα σήμερα χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι, καθώς οι ανακρίσεις συνεχίζονται, δεν είναι σε θέση να σχολιάσουν περαιτέρω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο παιδιά, ούτε να γνωστοποιήσουν την αιτία θανάτου. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των σορών στην οικογένεια ή τις λεπτομέρειες της κηδείας.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διενέργεια μιας ενδελεχούς και επαγγελματικής έρευνας και διαβεβαιώνει ότι θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Τέλος, απευθύνει έκκληση προς το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας και όλων όσοι έχουν επηρεαστεί από την τραγωδία, κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου.

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