Η υπόθεση του τραγικού θανάτου των δύο αδελφών, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, στην Ξυλοφάγου εξακολουθεί να περιβάλλεται από πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο επόμενο 24ωρο. Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, στην Κύπρο αναμένεται να αφιχθεί ο θείος των δύο παιδιών, προκειμένου να διευθετήσει τις διαδικασίες για τη μεταφορά και την ταφή τους στη Βουλγαρία.

Την ίδια ώρα, η νενομισμένη νεκροτομή στις σορούς των δύο παιδιών ολοκληρώθηκε χωρίς να καταλήξει στα ακριβή αίτια του θανάτου τους. Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε δύο βασικά ζητήματα: πώς τα παιδιά, αφού εισήλθαν στο αυτοκίνητο, δεν κατάφεραν να βγουν από αυτό και για ποιο λόγο είχαν μείνει χωρίς επίβλεψη στο σπίτι.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, οι ανακριτές διερευνούν το ενδεχόμενο να υπήρξε τεχνική βλάβη ή δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος των θυρών του οχήματος. Για τον σκοπό αυτό, το αυτοκίνητο αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε εξειδικευμένο τεχνικό έλεγχο από ειδικούς της αντιπροσωπείας.

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Παράλληλα, οι Αρχές αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στο οποίο καταγράφονται τα δύο παιδιά να παίζουν στην αυλή και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς το όχημα. Ωστόσο, λόγω της χαμηλής ποιότητας του υλικού, αυτό θα υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα και να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Οι ανακριτικές εξετάσεις συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων από γείτονες και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 25 καταθέσεις, ενώ τόσο ο πατέρας των παιδιών όσο και η σύντροφός του έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, παρουσία των δικηγόρων τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου των δύο παιδιών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διενέργεια πρόσθετων εξειδικευμένων εξετάσεων. Το τελικό πόρισμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί και οι Αρχές αποφεύγουν οποιοδήποτε πρόωρο συμπέρασμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας των δύο παιδιών και η σύντροφός του εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου την Πέμπτη, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά παραμέληση ανηλίκων.

Οι έρευνες των ανακριτών των Βρετανικών Βάσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να καταδεικνύουν ότι τα δύο παιδιά μπήκαν μόνα τους στο αυτοκίνητο και παρέμειναν εγκλωβισμένα σε αυτό για χρονικό διάστημα που ξεπερνούσε τις τρεις ώρες.

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