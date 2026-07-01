Χωρίς να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο μικρών παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στη Ξυλοφάγου, ολοκληρώθηκε η νενομισμένη νεκροτομή στις σορούς τους.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές Βάσεις, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν κατέληξαν στην αιτία θανάτου, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί το επίσημο πόρισμα, ενώ οι Αρχές αποφεύγουν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί πλήρως η διερεύνηση της τραγικής υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας των παιδιών και η σύντροφός του παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντας υπόθεση που αφορά παραμέληση ανηλίκων.

Οι έρευνες των ανακριτών των Βρετανικών Βάσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι τα δύο παιδιά κατάφεραν να εισέλθουν στο αυτοκίνητο και παρέμειναν σε αυτό για περισσότερο από τρεις ώρες.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πώς τα παιδιά, αφού μπήκαν κανονικά στο όχημα, δεν κατάφεραν στη συνέχεια να εξέλθουν και γιατί είχαν μείνει μόνα τους στο σπίτι.

Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος των θυρών του αυτοκινήτου. Παράλληλα, το όχημα αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε εξειδικευμένο τεχνικό έλεγχο από ειδικούς της αντιπροσωπείας.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στο οποίο φαίνονται τα δύο αδέλφια να παίζουν στην αυλή αλλά και να κινούνται προς το μοιραίο όχημα. Ωστόσο, η ποιότητα του βίντεο κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλή και θα υποβληθεί σε επεξεργασία, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα και να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από γείτονες και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί συνολικά 25 καταθέσεις, ενώ τόσο ο πατέρας όσο και η σύντροφός του έχουν ήδη δώσει τις δικές τους ανακριτικές καταθέσεις, παρουσία των δικηγόρων τους.

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