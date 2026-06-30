Η κοινότητα Ξυλοφάγου παραμένει βυθισμένη στο πένθος μετά την τραγωδία με τον θάνατο δύο παιδιών, με τον κοινοτάρχη Γιώργο Ιουλιανού να κάνει λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και να εκφράζει τη βαθιά οδύνη των κατοίκων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Ιουλιανού ανέφερε ότι πολλά από τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα, τονίζοντας πως το μόνο που μπορεί να εκφράσει η τοπική κοινωνία είναι ένα μεγάλο «συγγνώμη». Όπως είπε, υπάρχει η αίσθηση ότι η κοινότητα δεν κατάφερε να φιλοξενήσει τα δύο παιδιά όπως τους άξιζε, σημειώνοντας πως είχαν έρθει στην Κύπρο για να περάσουν τις διακοπές τους με τον πατέρα τους, αλλά τελικά θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους μέσα σε δύο φέρετρα.

Ο κοινοτάρχης υπογράμμισε ότι η Ξυλοφάγου βιώνει μια πρωτόγνωρη τραγωδία και επισήμανε πως προτεραιότητα όλων είναι να βοηθήσουν, έστω και στο ελάχιστο, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών στη χώρα τους για την ταφή. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι από την πρώτη στιγμή πολλοί πολίτες επικοινώνησαν μαζί του, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν οικονομικά για τον επαναπατρισμό των δύο παιδιών.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας, ο κ. Ιουλιανού ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του. Όπως είπε, συνομίλησε μόνο με γείτονες της περιοχής, οι οποίοι εξέφραζαν τα ίδια αναπάντητα ερωτήματα που απασχολούν ολόκληρη την κοινωνία. Σε σχέση με καταγγελίες γειτόνων ότι ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε στο παρελθόν κυνηγήσει τα παιδιά με ξύλο, ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικό, σημειώνοντας πως πρόκειται για ζητήματα που διερευνώνται από την Αστυνομία και τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο νεκρά παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ανεξάρτητα από όσα λέγονται ή θα προκύψουν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, η κοινωνία πρέπει να σταματήσει να ενεργεί εκ των υστέρων. Όπως τόνισε, απαιτείται πρόληψη, ώστε να αποφεύγονται ανάλογες τραγωδίες στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τη μητέρα των παιδιών, ο κ. Ιουλιανού είπε ότι δεν επικοινώνησε με την κοινότητα, αλλά, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ήρθε σε επαφή με την Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στις Βρετανικές Βάσεις. Για το αν πρόκειται να ταξιδέψει στην Κύπρο, ανέφερε πως δεν είχε οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση.

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