Δεν διαπιστώθηκαν με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση τα αίτια θανάτου των δυο αδικοχαμένων παιδιών στη Ξυλοφάγου.

Όπως αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες θανάτου των δυο παιδιών 8 και 10 ετών οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν δεν κατέδειξαν τις συνθήκες θανάτου και ως εκ τούτου θα διενεργηθούν περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις οι οποίες ορίστηκαν για τις 2 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη πατέρας και μητριά θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου των Βάσεων το οποίο χθες διέταξε την τριήμερη κράτησή τους.

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