Ενώπιον Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ο 30χρονος πατέρας των δυο αδικοχαμένων αδελφιών και η 38χρονη μητριά τους.

Οι δυο έφθασαν καταρρακωμένοι και υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας. Ενώπιον Δικαστηρίου όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Παρασκευή Πασκουί, υπάρχει βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο καταγράφει το όχημα στο οποίο βρέθηκαν νεκρά τα δυο αδελφάκια.

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Οι Αρχές όπως ειπώθηκε ενώπιον Δικαστηρίου εξετάζουν αν υπήρχε πρόβλημα στις κλειδαριές του αυτοκινήτου και ειδικότερα αν υπήρχε δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή των Βάσεων βρίσκεται βίντεο από κλειστό κύκλωμα που δείχνει τα παιδιά να παίζουν.

Παράλληλα στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η βιολογική μητέρα των παιδιών ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό.

Τέλος το δικαστήριο διέταξε την τριήμερη κράτηση των δύο προσώπων.

Από τον εργοδότη πληροφορήθηκε τα μαντάτα ο πατέρας

Κύριος λόγος ένστασης στο αίτημα της Αστυνομίας για τετραήμερη κράτηση ήταν ότι δεν υπάρχει ακόμη η ιατροδικαστική έκθεση για τις συνθήκες θανάτου ανέφερε σε δηλώσεις της με το πέρας της διαδικασίας η συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα. Όπως είπε, διαπιστώθηκε από τη διαδικασία ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στα παιδιά. Ο πατέρας όπως είπε η κ.Κλαίδη, πληροφορήθηκε τον θάνατο των παιδιών του από τον εργοδότη του αργά χθες το βράδυ.