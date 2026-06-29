Μια συγκλονιστική μαρτυρία δίνουν στις κάμερες περίοικοι στο χωριό Ξυλοφάγου όπου συντελέστηκε χθες η ανείπωτη τραγωδία με νεκρά δυο αδέλφια 8 και 10 ετών. Τα αδικοχαμένα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο, από τη συμβία του πατέρα τους ο οποίος όπως και η 38χρονη είχαν αφήσει τα παιδιά στο σπίτι και πήγαν για δουλειά.

Η μαρτυρία στις κάμερες αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν ήθελε παιδιά στο κτήριο. Γυναίκα που μιλά στα τηλεοπτικά συνεργεία είπε ότι κάθε μέρα προκαλούνταν προβλήματα και τους έλεγε να φύγουν.

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«Αυτός δεν ήξερε ότι είχε μωρά; Ήξερε.. δεν τα ήθελε». Οι περίοικοι επίσης λένε ότι τα μωρά βγήκαν έξω γιατί ο ιδιοκτήτης έκοβε την παροχή νερού και γκαζιού και ήθελε 600 ευρώ.

Ίδιες αναφορές μάλιστα λένε ότι πριν κάποιες μέρες τα έτρεχε από πίσω κρατώντας ξύλο.

Συγκλονισμένη η Ξυλοφάγου, λέει ο Κοινοτάρχης

Για αρκετές ώρες οι σοροί των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 ετών που έχασαν χθες τη ζωή τους όταν κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους, παρέμειναν στη σκηνή μέχρι την άφιξη ιατροδικαστή από τις Βρετανικές Βάσεις ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Γιώργος Ιουλιανός, Κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, ο οποίος εξέφρασε τον συγκλονισμό της κοινότητας για το τραγικό συμβάν.

Πρόσθεσε ότι «τα δύο αγοράκια, βρίσκονταν στην Κύπρο για διακοπές για να επισκεφθούν τον πατέρα τους που ζούσε στην Ξυλοφάγου. Ο πατέρας και η σύντροφος του έφυγαν πριν τις επτά το πρωί της Κυριακής για να πάνε στην εργασία τους και τα δύο παιδιά έμειναν μόνα τους στο σπίτι», είπε.

Σε κάποια στιγμή, συνέχισε ο κ. Ιουλιανός, «τα παιδιά βγήκαν από το σπίτι μπήκαν στο αυτοκίνητο, ωστόσο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κλειδώθηκαν σ’αυτό και δεν μπορούσαν να βγουν έξω».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Κοινοτάρχης Ξυλοφάγου είπε πως «το αυτοκίνητο στο οποίο μπήκαν τα παιδιά ήταν ξεκλείδωτο. Τα δύο αδελφάκια δεν ήταν εξοικειωμένα με το αυτοκίνητο για να γνωρίζουν πως λειτουργεί, με αποτέλεσμα να κλειδωθούνε μέσα και μην μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες για να βγουν έξω».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Ιουλιανός απάντησε πως «η σύντροφος του πατέρα, εντόπισε τα παιδιά στο αυτοκίνητο γύρω στις 2.30 το μεσημέρι όταν επέστρεψε από την εργασία της. Γείτονες που βρέθηκαν στη σκηνή και η σύντροφος του πατέρα των παιδιών, αναγκάστηκαν να σπάσουν τον υαλοθώρακα του αυτοκινήτου, να το ανοίξουν και να βγάλουν τα αδελφάκια έξω».

Σημείωσε ακόμα ότι «λόγω του ότι η περιοχή είναι έδαφος των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, τα παιδιά έμειναν στο σημείο μέχρι τις 9.30 το βράδυ, μέχρι να φτάσει ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει αυτοψία στη σκηνή».

Ανέφερε επίσης πως «αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια και αναφέραμε στην Αστυνομία των Βάσεων πως είμαστε στη διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειαστούν στις έρευνες τους. Οι κάτοικοι της Ξυλοφάγου είναι συγκλονισμένοι από την τραγική αυτή εξέλιξη και τον άδικο χαμό δύο μικρών παιδιών», είπε.

Σε άλλη ερώτηση ο Κοινοτάρχης Ξυλοφάγου απάντησε ότι «ο πατέρας και η σύντροφος του είναι εργατικοί μετανάστες. Ωστόσο για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται πως δεν θα πρέπει να αφήνονται μόνα τους και χωρίς επιτήρηση και επίβλεψη μικρά παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας και να είναι» κατέληξε.