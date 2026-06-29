Συγκλονισμό εξακολουθεί να προκαλεί η τραγωδία στην Ξυλοφάγου, όπου δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος διαμερισμάτων όπου διέμενε η οικογένεια προχώρησε σε σειρά ισχυρισμών σχετικά με τη διαμονή της.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε να φιλοξενούνται οικογένειες με μικρά παιδιά στα διαμερίσματά του.

«Δεν βάζω οικογένειες με μωρά στα διαμερίσματά μου. Δεν θέλω και γι' αυτό δεν βάζω μωρά», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, πριν από περίπου 16 ημέρες ο πατέρας έφερε τα δύο παιδιά στην Κύπρο και τότε του ζήτησε να αναζητήσει άλλη κατοικία, δίνοντάς του, όπως είπε, προθεσμία μέχρι τις 6 του μήνα για να αποχωρήσει.

«Εγώ πάω δουλειά, θέλω να τζοιμηθώ εν θέλω να ακούω το μωρό να φωνάζει», ανέφερε, εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του.

Ερωτηθείς κατά πόσο η στάση του συνάδει με τη νομοθεσία, απάντησε ότι «δεν με ενδιαφέρει».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τα δύο παιδιά βρίσκονταν συχνά χωρίς επίβλεψη. Όπως είπε, στις 10:30 το βράδυ, όταν επέστρεψε στο σπίτι, τα είδε μόνα τους στο μπαλκόνι, ενώ υποστήριξε ότι «τα μωρά ήταν κάθε μέρα μόνα τους».

Πρόσθεσε ακόμη ότι τα παιδιά τα φρόντιζε κατά διαστήματα ο θείος τους, ο οποίος επίσης διέμενε μαζί τους.

Αναφερόμενος στην τραγωδία, διερωτήθηκε γιατί «άφησαν το αυτοκίνητο ανοικτό».

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε επίσης ότι είχε αγοράσει στα παιδιά βιβλία ζωγραφικής και χρωματιστά μολύβια για να απασχολούνται, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι «ήταν πάντα μόνα τους».

Ερωτηθείς αν τα παιδιά δημιουργούσαν προβλήματα, απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι δεν προκαλούσαν οποιαδήποτε αναστάτωση.

Τέλος, σημείωσε ότι είχε καλή σχέση με τα παιδιά, αναφέροντας πως «με όλα τα μωρά έχω καλή σχέση», ενώ υποστήριξε ότι διαμαρτυρόταν συχνά προς τη μητριά τους επειδή, όπως ισχυρίστηκε, τα άφηνε μόνα τους.

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