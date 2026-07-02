Για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή της, η 38χρονη μητριά των δύο παιδιών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, ζητώντας να σταματήσουν οι εικασίες γύρω από την οικογενειακή τραγωδία.

Σε δηλώσεις της στη βουλγαρική ιστοσελίδα News24Sofia, η μητριά υποστήριξε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την τραγωδία.

«Μην μιλάτε άσκοπα. Εγώ είμαι η μητριά. Συνελήφθηκα, αλλά αφέθηκα ελεύθερη γιατί δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν υπάρχει ένοχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η σύλληψή της αποτέλεσε μέρος της συνήθους διαδικασίας στο πλαίσιο της έρευνας. «Μας κράτησαν μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο πατέρας παρέμεινε υπό κράτηση επειδή είναι ο νόμιμος κηδεμόνας των παιδιών», δήλωσε.

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Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όσους διαδίδουν φήμες ή αποδίδουν ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. «Μην παίζετε με τον πόνο των ανθρώπων. Μην λέτε ότι φταίει η μητριά, ο πατέρας, η γιαγιά ή ο παππούς. Εύχομαι να μη ζήσει ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Σταματήστε να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε», ανέφερε συγκινημένη.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δυσκολεύεται ακόμη και να εκφράσει όσα βιώνει.