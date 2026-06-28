Ανείπωτη θλίψη προκάλεσε η είδηση θανάτου των δύο αδελφών 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων φόρεσε χειροπέδες σε πατέρα και τη μητριά των παιδιών για αμέλεια.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου Γιώργο Ιουλιανό, τα δύο ανήλικα αγοράκια από τη Βουλγαρία, φαίνεται να βρίσκονταν στην Κύπρο για διακοπές στον πατέρα τους.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά μετέβηκαν το πρωί στις εργασίες τους, ενώ τα παιδιά βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που ήταν κλειδωμένο νεκρά. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Ιουλιανό τα παιδιά φαίνεται να μπήκαν στο όχημα και να κλειδώθηκαν.

Στις σορούς των παιδιών εντοπίστηκαν σημάδια από εγκαύματα. Τα ακριβή αίτια θα καταδείξουν οι νεκροτομές που θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Αστυνομία των Βάσεων διερευνά όλα τα ενδεχόμενα για το πως κατέληξαν τα παιδιά κλειδωμένα στο μοιραίο αυτοκίνητο.

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