Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά σε όχημα στο Ξυλοφάγου συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων.

Οι έρευνες για τις συνθήκες που περιβάλλουν το περιστατικό βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Βρετανικές Βάσεις.

Η ανείπωτη τραγωδία προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη. Εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας, όπου τα παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από οικία.

Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, στο χωριό Ξυλοφάγου, ωστόσο για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έχει αποκλείσει τον χώρο έξω από την οικία, όπου επήλθε η τραγωδία, και διεξάγει εντατικές έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς τα δύο ανήλικα παιδιά κατέληξαν μέσα στο όχημα και τι ακριβώς προηγήθηκε.

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