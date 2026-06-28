Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Ξυλοφάγου, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, σταθμευμένο έξω από οικία.

Tα δύο ανήλικα ήταν μέλη οικογένειας βουλγαρικής καταγωγής.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, καθώς και ασθενοφόρο. Ωστόσο, κατά την άφιξη των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο παιδιών.

Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Τα αίτια θανάτου των δύο ανηλίκων αναμένεται να διαπιστωθούν μέσα από τις έρευνες των αρμόδιων Αρχών.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες στη σκηνή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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