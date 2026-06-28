Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ξυλοφάγου το απόγευμα της Κυριακής (28/6).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο παιδιά 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας για εξετάσεις.

Aσθενοφόρο μετέφερε τα παιδιά σε νοσοκομείο στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

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