Aπό πτώση στο έδαφος προέρχεται ο τραυματισμός του 53χρονου στην Αγία Νάπα έδειξαν νεότερες εξετάσεις της Αστυνομίας.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σύμφωνα με νεότερη αστυνομική ανακοίνωση.

Οι έρευνες του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην οδό Ελευθερίας, στην Αγία Νάπα και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και αργότερα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο ΓΝ Λευκωσίας.

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