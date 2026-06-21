Λάρνακα: Οικονομικά τα κίνητρα - Φαίνεται να έδρασε μόνος του ο 22χρονος (vid)

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση εξαφάνισης και πιθανής απαγωγής του 22χρονου Shahruar Ahmed Emon από το Μπαγκλαντές, ο οποίος αγνοείτο από τις 12 Ιουνίου.

Μόνος του φέρεται να έδρασε ο δράστης της δολοφονίας του άτυχου νέου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στην επαρχία Λάρνακας νωρίτερα σήμερα μετά από υπόδειξή του, όπως ανέφερε ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους σε δηλώσεις του επί τόπου, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση τo TAE Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις σχετικά με τον εντοπισμό πτώματος άνδρα στην επαρχία Λάρνακας, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με την υπόθεση απαγωγής του 22χρονου Sharhruar Ahmed Emon, από το Μπαγκλαντές. Η σορός εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα, μετά από υπόδειξη 22χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την υπόθεση απαγωγής.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «ο 22χρονος συνελήφθη σήμερα, γύρω στις 10.30π.μ., δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε εναντίον του μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, που λήφθηκε από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων».

Αναφέρεται ότι «ανακρινόμενος, φέρεται να ομολόγησε ενοχή, ενώ οδήγησε τους ανακριτές σε ανοικτό χώρο στην επαρχία Λάρνακας, όπου υπέδειξε τη σορό η οποία βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι η σωρός ανήκει στον 22χρονο απαχθέντα».

Σημειώνεται πως «η σκηνή αποκλείστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκαν μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και Ιατροδικαστής για διενέργεια αυτοψίας».

Από τις εξετάσεις στη σκηνή «εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με τον 22χρονο αποτελεί το φονικό όπλο. Εντοπίστηκαν επίσης και παραλήφθηκαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα του θύματος».

Αναφέρεται ότι «η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη για διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Τα ίχνη του 22χρονου Shahruar Ahmed Emon χάθηκαν στις 12 Ιουνίου 2026, όταν αναχώρησε από την οικία του, αναφέροντας ότι θα μετέβαινε για πρώτη ημέρα για εργασία σε εργοστάσιο.

Σε δηλώσεις από την σκηνή το εγκλήματος ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους ανέφερε ότι «στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απαγωγής 22χρονου φοιτητή από τρίτη χώρα, το ΤΑΕ Λάρνακας προχωρήσει σήμερα ύστερα από μαρτυρία που προέκυψε στην σύλληψη άνδρα επίσης από τρίτη χώρα, ως ύποπτο για την απαγωγή του προσώπου αυτού».

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «κατά την διάρκεια των εξετάσεων και των ανακρίσεων που έγιναν το πρόσωπο αυτό, προέβη σε παραδοχή ότι σκότωσε τον απαχθέντα και προχώρησε επίσης στην υπόδειξη του χώρου όπου βρίσκεται το πτώμα».

Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας ανέφερε πως «άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα τη αστυνομίας ενώ η σκηνή αποκλείστηκε, και κλήθηκε η εγκληματολογική υπηρεσία καθώς επίσης και ιατροδικαστής όπου οι εξετάσεις συνεχίζονται».

Σε ερώτηση εάν τα κίνητρα ήταν οικονομικά ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «εκ πρώτης όψεως τα κίνητρα φαίνεται να ήταν οικονομικά».

Ερωτηθείς εάν ο δράστης είχε συνεργούς ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «μέχρι στιγμής και με βάσει την μαρτυρία που έχει η αστυνομία φαίνεται ότι ο δράστης έδρασε μόνος του».

Σε σχέση με την ομολογία του δράστη ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «ο δράστης έχει προχωρήσει σε υπόδειξη του σημείου όπου ε βρίσκεται η σορός του θύματος, καθώς επίσης και υπόδειξη του φονικού οργάνου με το οποίο προχώρησε στην δολοφονία του, καθώς επίσης και χώρο όπου βρίσκονταν τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος».

Σε ερώτηση για το εάν ο δράστης ομολόγησε ποτέ διέπραξε τον φόνο ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη οπόταν τα χρονικά διαστήματα θα καθοριστούν μετά και από την διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του θύματος, όμως από την μαρτυρία που έχουμε ενώπιον μας αυτή την στιγμή φαίνεται ότι το θύμα δολοφονήθηκε το ίδιο βράδυ που έφυγε από την οικία του».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία της έρευνας, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε «όπως αντιλαμβάνεστε στο παρών στάδιο και από αυτές τις εξελίξεις η αστυνομία εξετάζει υπόθεση φόνο εκ προμελέτης του θύματος».

«Κατά την διάρκεια εξετάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα τεχνολογικά μέσα που είναι στη διάθεσή της αστυνομίας με σκοπό τον εντοπισμό μαρτυρίας και θα συνεχίσουμε τις εξετάσεις με σκοπό την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης η οποία με την μέχρις στιγμής μαρτυρία έχουμε ενώπιον μας θεωρείται εξιχνιασμένη», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του δράστη ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι «σε συνδυασμό εξετάσεων που έγιναν μαζί με άλλα υπηρεσίες τμήματα και μονάδες της αστυνομίας, έγιναν εξετάσεις και σε συγκεκριμένες περιοχές καθώς επίσης και με την χρήση διαφόρων τεχνολόγων συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, προέκυψε η μαρτυρία εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου».

Αύριο αναμένεται ο δράστης να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Από την πρώτη στιγμή την σκηνή επισκέφθηκε και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας Αστυνόμος Ιωάννης Καπνουλά, ο Βοηθός Διευθυντής Γιώργος Φουκκαρής, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους και ο βοηθός του Μανώλης Μανώλη.









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Πηγή: ΚΥΠΕ