Στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΑΕ Λάρνακας σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON, από το Μπαγκλαντες, προέκυψε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού άνδρα, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.



Ο 22χρονος συνελήφθη σήμερα, γύρω στις 10.30π.μ., δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε εναντίον του μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, που λήφθηκε από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Ανακρινόμενος, φέρεται να ομολόγησε ενοχή, ενώ οδήγησε τους ανακριτές σε ανοικτό χώρο στην επαρχία Λάρνακας, όπου υπέδειξε τη σορό η οποία βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι η σωρός ανήκει στον 22χρονο απαχθέντα.

Η σκηνή αποκλείστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκαν μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και Ιατροδικαστής για διενέργεια αυτοψίας.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με τον 22χρονο αποτελεί το φονικό όπλο. Εντοπίστηκαν επίσης και παραλήφθηκαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη για διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα ίχνη του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON χάθηκαν στις 12 Ιουνίου 2026, όταν αναχώρησε από την οικία του, αναφέροντας ότι θα μετέβαινε για πρώτη ημέρα για εργασία σε εργοστάσιο.

Υπενθυμίζεται ότι νεαρός απο το Μπαγκλαντές διέμενε με άλλα πρόσωπα σε διαμέρισμα στην Ορόκλινη και στις 12 Ιουνίου επρόκειτο να μεταβεί για πρώτη ημέρα εργασίας σε εργοστάσιο στην περιοχή της Κοφίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ενημερώσει τους συγκάτοικούς του για την ακριβή τοποθεσία όπου θα εργαζόταν.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο 22χρονος απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές και στην οικογένειά του.

Παράλληλα, λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο πρόσωπο, ενώ ακολούθησαν και γραπτά μηνύματα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας.

Στα μηνύματα που εξασφάλισε η ανταποκρίτρια του Σίγμα, Έλενα Λουκά, οι δράστες φέρεται να απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για την απελευθέρωση του 22χρονου. Σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, ζητήθηκαν αρχικά 10.000 ευρώ για την Κυριακή και επιπλέον 25.000 ευρώ για τη Δευτέρα.

Όπως αποκάλυψε το ΣΙΓΜΑ, οι απαγωγείς στην προσπάθεια τους να πείσουν τον πατέρα να καταβάλει το χρηματικό ποσό, του απέστειλαν ηχητικό μήνυμα υποστηρίζοντας ότι είναι ο Εμόν που καλεί σε βοήθεια.

Την ίδια ώρα, σε άλλο ηχητικό οι φερόμενοι ως απαγωγείς επέδειξαν περισσότερο θράσος αποστέλλοντας ηχητικό στο οποίο υποστηρίζουν ότι ο ήχος της βαριάς αναπνοής ανήκει επίσης στον Έμον.

Εικόνες από τη σκηνή:

















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Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του 22χρονου απαχθέντα στη Λάρνακα



