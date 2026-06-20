Αγωνία δίχως τέλος για την τύχη του 22χρονου φοιτητή SHAHRUAR AHMED EMON από την Μπαγκλαντές τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 12 Ιουνίου όταν αναχώρησε από την οικία που διέμενε στην Ορόκλινη για να μεταβεί για πρώτη ημέρα για εργασία στην Κοφίνου.

Αργότερα το ίδιο βράδυ άγνωστος επικοινώνησε με τον πατέρα του λέγοντας του ότι ο γιος του είχε απαχθεί και ότι για να τον ξαναδεί θα έπρεπε να τους καταβάλει το ποσό των 35 χιλιάδων ευρώ.

Ο εφιάλτης για τον πατέρα ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα είχε αρχίσει και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα καθώς λαμβάνει καθημερινά απειλητικά γραπτά μηνύματα για τη ζωή του 22χρονου γιου του.

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Το Σίγμα μεταξύ πολλών άλλων στοιχείων κατέχει ηχητικό υλικό αλλά και γραπτά μηνύματα τα οποία προκαλούν σοκ.

Οι απαγωγείς στην προσπάθεια τους να πείσουν τον πατέρα να καταβάλει το χρηματικό ποσό, του αποστέλλουν ηχητικό μήνυμα υποστηρίζοντας ότι είναι ο Εμόν που καλεί σε βοήθεια.

Ενώ σε άλλο ηχητικό οι φερόμενοι ως απαγωγείς επιδεικνύουν περισσότερο θράσος αποστέλλοντας ηχητικό στο οποίο υποστηρίζουν ότι ο ήχος της βαριάς αναπνοής ανήκει επίσης στον Έμον.

Την ίδια ώρα τα γραπτά μηνύματα γίνονται ολοένα και πιο απειλητικά.

Απειλούν τον πατέρα λέγοντας του ότι εάν δεν λάβουν τα χρήματα τα προβλήματα του θα γίνουν μεγαλύτερα. Επαναλαμβάνουν συνεχώς το ποσό των 35 χιλιάδων και προειδοποιούν ότι τα περιθώρια για τον 22χρονο φοιτητή στενεύουν. Μεταξύ άλλων απειλούν ότι θα διακόψουν την επαφή τους, ότι ο πατέρας δεν θα ξαναδεί ζωντανό τον γιο του και ότι σύντομα θα παραλάβει ένα νεφρό.

Την ίδια ώρα όλες οι έρευνες της αστυνομίας μέχρι και αυτή την ώρα πέφτουν στο κενό με τον 22χρονο φοιτητή να παραμένει άφαντος. Πάντως το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του εντοπίστηκε στην Κοφίνου ενώ μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι ο 22χρονος φοιτητής δεν ταξίδεψε από τα αεροδρόμια ούτε και πέρασε από τα ελεγχόμενα σημεία διέλευσης στα κατεχόμενα.