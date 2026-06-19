Νέα στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ανακριτών που διερευνούν την πολύκροτη υπόθεση του αγνοούμενου 22χρονου φοιτητή από το Μπαγκλαντές, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα απαγωγής στη Λάρνακα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η Αστυνομία κληθείσα να σχολιάσει το δημοσίευμα του SigmaLive, που αναφέρεται σε μηνύματα που σχετίζονται με την υπόθεση, η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερη για το περιεχόμενό τους και διευκρίνισε πως αποτελούν μέρος της ευρύτερης διερεύνησης.

Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα μηνύματα εξετάζονται σε συνάρτηση με άλλα αρχεία πολυμέσων που έχουν εντοπιστεί και τα οποία είτε αποστάλθηκαν είτε παραλήφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των ερευνών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ορισμένα από τα αρχεία αυτά έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εξακρίβωσης της γνησιότητάς τους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο συνδέονται με τα γεγονότα που διερευνώνται.

Παράλληλα, οι ανακριτές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του 22χρονου, καθώς και προσώπων που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή μαζί του πριν από την εξαφάνισή του. Την ίδια ώρα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στον εντοπισμό των δραστών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

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