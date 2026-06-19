Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 22χρονου φοιτητή από το Μπαγκλαντές, Shahruar Ahmed Emon, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώνονται σε όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής.

Ο νεαρός διέμενε με άλλα πρόσωπα σε διαμέρισμα στην Ορόκλινη και στις 12 Ιουνίου επρόκειτο να μεταβεί για πρώτη ημέρα εργασίας σε εργοστάσιο στην περιοχή της Κοφίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ενημερώσει τους συγκάτοικούς του για την ακριβή τοποθεσία όπου θα εργαζόταν.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο 22χρονος απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές και στην οικογένειά του.



Μηνύματα λύτρων στον πατέρα

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο πρόσωπο, ενώ ακολούθησαν και γραπτά μηνύματα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας.

Στα μηνύματα που εξασφάλισε η ανταποκρίτρια του Σίγμα, Έλενα Λουκά, οι δράστες φέρονται να απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την απελευθέρωση του 22χρονου. Σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, ζητήθηκαν αρχικά 10.000 ευρώ για την Κυριακή και επιπλέον 25.000 ευρώ για τη Δευτέρα.

Η οικογένεια, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσει ότι ο νεαρός βρίσκεται στη ζωή, ζήτησε από τους δράστες να αποστείλουν πρόσφατη φωτογραφία ή ηχητικό μήνυμα του 22χρονου ως απόδειξη ότι είναι καλά στην υγεία του. Παράλληλα, ανέφερε ότι καταβάλλει προσπάθειες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους.



Ανατριχιαστικές απειλές

Ιδιαίτερα ανησυχητικό θεωρείται το περιεχόμενο ορισμένων μηνυμάτων, στα οποία οι άγνωστοι εκτοξεύουν ωμές απειλές σε βάρος του νεαρού. Σε ένα από αυτά αναφέρεται ότι, εάν δεν καταβληθούν τα χρήματα που ζητούνται, θα προχωρήσουν σε αφαίρεση νεφρού από το θύμα.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να προειδοποιούν την οικογένεια να μην ενημερώσει τρίτους ή τις Αρχές, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ξαναδούν τον 22χρονο.







Το τελευταίο στίγμα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του φοιτητή φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή της Κοφίνου. Ωστόσο, η Αστυνομία αποφεύγει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη συγκεκριμένη πληροφορία, αναφέροντας ότι, κατόπιν απόφασης του επικεφαλής των ερευνών, δεν πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τα στίγματα του κινητού τηλεφώνου μέχρι νεοτέρας.

Οι ανακριτές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.



Έκκληση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του Shahruar Ahmed Emon και απευθύνει έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του.

Ο 22χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,80 μέτρων, με μαύρα μαλλιά. Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες καλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στα τηλέφωνα 24-804096 και 24-804060, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.