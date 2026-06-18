Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 22χρονου φοιτητή Shahruar Ahmed Emon ο οποίος διέμενε με άλλα άτομα σε διαμέρισμα στην Ορόκλινη. Από την περασμένη Παρασκευή η τύχη του νεαρού αγνοείται.

Η 12η Ιουνίου ήταν η μέρα που θα πήγαινε για πρώτη μέρα σε δουλειά σε εργοστάσιο στην Κοφίνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία ο νεαρός δεν είπε στους συγκάτοικούς του την ακριβή τοποθεσία που θα πήγαινε για δουλειά. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο 22χρονος απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία.

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Αργότερα το βράδυ, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο, καθώς και μηνύματα, μέσω των οποίων καλείτο να καταβάλει χρηματικό ποσό, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του 22χρονου.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, το στίγμα του κινητού του εντοπίστηκε στην Κοφίνου για τελευταία φορά. Η Αστυνομία ωστόσο διαμηνύει ότι λήφθηκε απόφαση από τον επικεφαλής των ερευνών όπως μη δοθεί στη δημοσιότητα πληροφόρηση για τα στίγματα του κινητού του νεαρού «μέχρι νεοτέρας» όπως μας υποδείχθηκε.

Η Αστυνομία έδωσε χθες στη δημοσιότητα δυο νέες φωτογραφίες του νεαρού.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους αριθμούς τηλεφώνου 24-804096 ή 24-804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό τηλεφώνου 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.