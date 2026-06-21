To TAE Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις σχετικά με τον εντοπισμό πτώματος άνδρα στην επαρχία Λάρνακας, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με την υπόθεση απαγωγής του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON, από το Μπαγκλαντές. Η σορός εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα, μετά από υπόδειξη 22χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την υπόθεση απαγωγής.

Ο 22χρονος συνελήφθη σήμερα, γύρω στις 10.30π.μ., δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε εναντίον του μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, που λήφθηκε από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Ανακρινόμενος, φέρεται να ομολόγησε ενοχή, ενώ οδήγησε τους ανακριτές σε ανοικτό χώρο στην επαρχία Λάρνακας, όπου υπέδειξε τη σορό η οποία βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι η σωρός ανήκει στον 22χρονο απαχθέντα.

Η σκηνή αποκλείστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκαν μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και Ιατροδικαστής για διενέργεια αυτοψίας.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με τον 22χρονο αποτελεί το φονικό όπλο. Εντοπίστηκαν επίσης και παραλήφθηκαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη για διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα ίχνη του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON χάθηκαν στις 12 Ιουνίου 2026, όταν αναχώρησε από την οικία του, αναφέροντας ότι θα μετέβαινε για πρώτη ημέρα για εργασία σε εργοστάσιο.



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