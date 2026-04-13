Σοβαρές διαπιστώσεις για την κατάσταση του κτιριακού αποθέματος στην Κύπρο και την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων έκανε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, μιλώντας στις «Τομές στα Γεγονότα», με αφορμή την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια.

Ο κ. Κωνσταντή περιέγραψε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό τοπίο, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος των οικοδομών είναι γερασμένο και ανεπαρκώς συντηρημένο. «Έχουμε ένα πολύ γερασμένο κτιριακό απόθεμα, το οποίο κυρίως αναγέρθηκε μετά το 1974, τότε που τα υλικά δεν ελέγχονταν όπως θα έπρεπε, τότε που δεν υπήρχε υποχρεωτική επίβλεψη. Αναγέρθηκαν μαζικά χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους».

Όπως τόνισε, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου και την έλλειψη συντήρησης. «Έχει περάσει μια περίοδος των 50 χρόνων και λόγω της έλλειψης της κουλτούρας συντήρησης αυτών των κτιρίων, τότε το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται με την πάροδο του χρόνου με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και προειδοποιούσαμε όλοι τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια».

Αναφερόμενος στις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί, υπογράμμισε ότι «μιλούσαμε για την τακτική επιθεώρηση οικοδομών έτσι ώστε προληπτικά να ενεργούμε και όχι να περιμένουμε να γκρεμίζονται και να σκοτώνεται κόσμος».

«Εγκληματική αδιαφορία ιδιοκτητών»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ως προς τις ευθύνες ιδιοκτητών επικίνδυνων υποστατικών. «Εγκληματική αδιαφορία όσων τους έχει γνωστοποιηθεί ότι το υποστατικό τους είναι επικίνδυν, να απολαμβάνουν τα ενοίκια τους τη στιγμή που τίθεται θέμα ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρξουν συλλήψεις».

Πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να αφήνονται τα πράγματα στο απειρόβλητο. Πρέπει να γίνουν έρευνες και για το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά και για τα άλλα χίλια που υπάρχουν».

Κάλεσμα για κρατική παρέμβαση και πλατφόρμα επικίνδυνων οικοδομών

Ο κ. Κωνσταντή άσκησε κριτική στη θεσμική αδράνεια, σημειώνοντας ότι υπάρχει «αδυναμία να ολοκληρώνεται μία συζήτηση και να λαμβάνονται αποφάσεις. Εμείς θα αναλάβουμε μια πρωτοβουλία από αύριο με τον Υπουργό Εσωτερικών και τους πέντε επαρχιακούς οργανισμούς, να γίνει μια πλατφόρμα, να γνωστοποιηθούν όλες αυτές οι επικίνδυνες οικοδομές και να δημιουργηθεί ένα ταμείο άμεσα».

Τόνισε επίσης ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει όταν οι ιδιοκτήτες αδυνατούν οικονομικά. «Εκεί που δεν υπάρχουν λεφτά, το κράτος οφείλει να έχει κοινωνικές παροχές. Να συμβάλλει για να διορθωθεί, να είναι στα τελευταία τους χρόνια ασφαλής ο παππούς και η γιαγιά».

Αναφερόμενος στις αρμοδιότητες, σημείωσε ότι αυτές έχουν περάσει στους επαρχιακούς οργανισμούς, οι οποίοι όμως «δηλώνουν αδυναμία αποτελεσματικής παρέμβασης λόγω κυρίως των εργαλείων που έχουν αλλά και του οικονομικού ζητήματος». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «πλέον ο χρόνος έχει τελειώσει».

