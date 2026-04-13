Η Αστυνομία ενημερώνει ότι, σε σχέση με την κατάρρευση κτιρίου που σημειώθηκε την 11/04/2026, στην οδό Αισχύλου Αρ.7 στην περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας στη Λεμεσό, έχει συσταθεί από την πρώτη στιγμή ανακριτική ομάδα με σκοπό τη διερεύνηση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, λαμβάνονται καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.

Η Αστυνομία διαβεβαιώνει ότι η υπόθεση διερευνάται με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί όταν αυτό καταστεί δυνατό, χωρίς να επηρεάζεται η πορεία των εξετάσεων.

Με τη συμπλήρωση των εξετάσεων η υπόθεση θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη οδηγιών για τον παραπέρα χειρισμό της.

Διαβάστε επίσης:

