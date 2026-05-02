Επίθεση στην κυβέρνηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων και όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμα του για την Πρωτοχρονιά, εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ.

Κατηγόρησε τον Πρόεδρο ότι παρουσίασε ωραιοποιημένη εικόνα και δεν σχολίασε σειρά στοιχείων.

Όπως αυτών της Eurostat ότι το 2025, περίπου 167 χιλιάδες Κύπριοι βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ότι ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο μόλις που φτάνει το 55% του διάμεσου ενώ ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τουλάχιστον στο 60%, αλλά και την πολύμηνη καθυστέρηση στην κύρωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για κάλυψη του 80% τουλάχιστον των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

«Απάντηση στις εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, έδωσαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες κάθε ηλικίας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΠΕΟ και πλημμύρισαν χθες τους δρόμους. Ξεχώρισε το ηχηρό μήνυμα που έστειλε ο κόσμος της εργασίας, ότι η χώρα δεν ανήκει στις τράπεζες και στο 1% των πλουσιότερων της Κύπρου, που επωφελούνται με κάθε τρόπο από τις πολιτικές της κυβέρνησης και των κομμάτων του κατεστημένου», ανέφερε το ΑΚΕΛ

Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης, δια του εκπροσώπου της, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Ο οποίος είπε ότι, η κοινωνία δεν χρειάζεται μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας από εκείνους που, όταν κυβέρνησαν, οι πολιτικές τους συνέβαλαν στην αύξηση της φτώχιας, στην έκρηξη της ανεργίας και στη δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων.

«Το ΑΚΕΛ αμελεί να αναφέρει ότι το 2025 το ποσοστό των ατόμων σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 17,1%, ενώ την περίοδο που κυβέρνησε αυξήθηκε από 23,3% το 2008 σε 27,8% το 2013. Δηλαδή, επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ ο κίνδυνος φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες. Σήμερα είναι 10,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2013. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι απολογισμός. Όχι άλλα μαθήματα από όσους άφησαν κοινωνικά παντοπωλεία. Η φτώχια έχει αριθμούς. Και οι αριθμοί έχουν ιστορία», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για να προσθέσει ότι, η κοινωνική ευαισθησία δεν μετριέται σε ανακοινώσεις, αλλά σε μισθούς, συντάξεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, όπου τα στοιχεία απαντούν πιο δυνατά από κάθε σύνθημα.