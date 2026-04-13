Η κατάρρευση του κτιρίου στη Γερμασόγεια αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς όπως αναφέρει η σελίδα RoadReportCY, υπήρχαν σοβαρές προειδοποιήσεις από το 2024.

Συγκεκριμένα, ζευγάρι που είχε κλείσει διαμέρισμα μέσω Airbnb τον Ιούνιο του 2024 διαπίστωσε ότι το κτίριο ήταν σε «οριακά μη κατοικήσιμη» κατάσταση, με εμφανείς φθορές όπως διαβρωμένες κολώνες, ρωγμές και εκτεθειμένο οπλισμό.

Οι επισκέπτες φωτογράφισαν την κατάσταση, κατήγγειλαν το κατάλυμα και έλαβαν επιστροφή χρημάτων πριν αποχωρήσουν. Παρά τις καταγγελίες, το διαμέρισμα συνέχισε να ενοικιάζεται, με τη σχετική αγγελία να τροποποιείται ώστε να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα του κτιρίου. Μετά την κατάρρευση, η αγγελία αφαιρέθηκε.

Συστάθηκε ανακριτική ομάδα για κατάρρευση κτιρίου - Συνεχίζονται οι καταθέσεις

ΕΟΑ Λεμεσού: «Κηρύξαμε επικίνδυνο το κτίριο στη Γερμασόγεια από τον Μάρτιο»