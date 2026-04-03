Το κατώφλι του ΤΑΕ Αρχηγείου, πέρασε το πρωί ο Μακάριος Δρουσιώτης καταθέτοντας τους ισχυρισμούς του, για το φερόμενο περιστατικό βιασμού της τότε ανήλικης Σάντη, καθώς και για το φερόμενο δίκτυο οικονομικού εγκλήματος με μέλη πρώην δικαστές και πολιτικά πρόσωπα.

Σήμερα δεν προσκόμισε στοιχεία.

«Είχαμε μια πρώτη συνάντηση, θα συνεχίσουμε. Είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας. Ο κύβος ερρίφθη», ανέφερε σε δηλώσεις του.

Στον αντίποδα, στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας μετέβησαν και κατήγγειλαν τον Μακάριο Δρουσιώτη για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, ο πρώην Δικαστής Μιχαλάκης Χριστοδούλου, και ο πρώην Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης.

«Αναμένω η Αστυνομία να λειτουργήσει τάχιστα. Η κοινωνία είναι σαν μια ζούγκλα, και σε αυτήν υπάρχουν και «vampire» που είναι αδίστακτα και πίνουν το αίμα των άλλων», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Παπαδάκης.

Λίγη ώρα πριν την προσέλευση του, στο ΤΑΕ Αρχηγείου, ο Μακάριος Δρουσιώτης, προέβη σε νέα ανάρτηση.

«Διαβάζω σήμερα στον Τύπο ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους θα με καταγγείλουν στην Αστυνομία για πλαστά στοιχεία. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μεταφορά χρημάτων: Michalis Christodoulou & Kyriaki (που την γνώρισε, είπε, το 2020 αλλά φαίνεται ότι είχαν κοινό λογαριασμό το 2019). Ποσό 275.000 ευρώ μέσω εμπορικής εταιρείας. Μετρητά σε βαλίτσα και χαρτοκιβώτιο, με τη χειρόγραφη σημείωση Σάντη 250.000 Από Μιχάλη», έγραψε.

Ο δικηγόρος της λεγόμενης «Σάντη», Νίκος Κληρίδης, ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν προτίθεται να καταθέσει.

Αποκάλυψε δε ότι, όταν η ίδια τον προσέγγισε και του παρέδωσε τα στοιχεία, ο Νίκος Κληρίδης τα προώθησε στον τότε Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστο Κληρίδη.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι, τα στοιχεία αυτά τα απέστειλε σε δημοσιογράφο στην Αγγλία, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα διαφθοράς, για να τα διερευνήσει, με τα στοιχεία αυτά εν τέλη να καταλήγουν στα χέρια του Μακάριου Δρουσιώτη.

Από πλευράς του ο Γενικός Εισαγγελέας αρνήθηκε ότι, οι αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη για τον ίδιο και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα πλήττουν τον θεσμό.

«Τι πλήττει τον θεσμό; Ότι κάποιος ισχυρίζεται ότι έστειλα κάποιο μήνυμα στο οποίο λέγω ‘φίλε μου’ σε κάποιον άνθρωπο, χωρίς να ξέρουμε ακόμα αν τα μηνύματα αυτά είναι γνήσια ή όχι; Από τη στιγμή που υπάρχει έρευνα, κανένας να μην προβαίνει σε δηλώσεις, πόσο δε μάλλον εγώ ο ίδιος. Όταν τελειώσει η έρευνα θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας», ανέφερε ο κ. Σαββίδης.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι, οι ισχυρισμοί για τον φερόμενο βιασμό της τότε ανήλικης Σάντης, εξετάζονται αυτάπαγγελτα από την Αστυνομία.

Όσον αφορά στη συνδρομή ξένων εμπειρογνωμόνων, δεν το απέκλεισε.

Την ίδια ώρα όσον αφορά στο όνομα του Γενικού Εισαγγελέα στις καταγγελίες Δρουσιώτη και αν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία για άσκηση ποινικής δίωξης ώστε να εξαιρεθεί, ο Υπουργός ανέφερε ότι και αυτό θα εξεταστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.