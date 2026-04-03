Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με δημοσιεύματα περί συνάντησης του Μακάριου Δρουσιώτη με τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό της Δύναμης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά για συνάντηση μεταξύ του Αρχηγού και του Υπαρχηγού Αστυνομίας με τον κ. Δρουσιώτη, διευκρινίζεται ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Προστίθεται ότι ο κ. Δρουσιώτης σήμερα το πρωί συναντήθηκε με τους ανακριτές, οι οποίοι ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία.

