Ο Μακάριος Δρουσιώτης ανήρτησε σήμερα νέες φωτογραφίες που όπως ισχυρίζεται ότι είναι στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών μεταξύ του κ. Χριστοδούλου και της «Σάντυ» με το όνομα Κυριακή.

Επιπλέον στην ανάρτησή του στο Facebooκ o κ. Δρουσιώτης δημοσίευσε και φωτογραφία που δείχνει ένα γυναικείο χέρι με τη χειρόγραφη σημείωση Σάντη 250.000 Από Μιχάλη και από πανω φωτογραφίες από μετρητά σε βαλίτσα.





Με μια προκαταρκτική έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος εύκολα να διαπιστώσει ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι από αρχεία του διαδικτύου που αναρτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε ιστοσελίδες αλλά και σε ειδησεογραφικά άρθρα.

















Αρχείο από Pinterest





H φωτογραφία εντοπίζεται και σε γερμανική ιστοσελία στις 12/06/22 και αναφέρει πως πρόκειται για Τελωνείο του Έσσεν





Δημοσίευμα του Ultras24 στις 23 Μαίου 2024





To βίντεο πριν από 3 χρόνια στο Youtube





Η ίδια φωτογραφία εντοπίζεται και σε ελληνικά δημοσιεύτηματα από το 2019





Υπάρχει και σε δημοσίευμα της Ολλανδίας (05/11/18)







